Juve | gli ultras | «Stavolta è peggio del 2006 Paghiamo le colpe dei luridi esseri della dirigenza»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Gli: «delledei» Glibianconeri di Drughi, Nab e Viking prendono posizione dopo la penalizzazione di 15 punti allantus per la questione plusvalenze. I tre gruppi organizzati hanno pubblicato un lunghissimo post su Facebook in cui si schierano contro la società e i suoi dirigenti. Il post è sulla pagina Facebook ‘Curva Sudntus‘. Ne riportiamo alcuni estratti. «In questi ultimi anni, la gran parte di quella che oggi fatichiamo a definire la nostra gente ha avallato l’operato di unache aveva come unico scopo quello di ridurre la ...

GianlucaDiMarzio.com

Commenta per primoultras della Juventus si schierano contro la società dopo i 15 punti di penalizzazione inflitti ...per agevolare l'uscita dalla Borsa e vendere più facilmente la nostraa ...Parolo ha parlato anche di alcuni protagonisti del match: " De Ketelaereconsiglierei di fare ... magari il mister non è fortunato con le coppe, visto che nel 2015 perdemmo la finale con la... Juve, gli scenari: dalla possibile linea difensiva alle altre inchieste. Il punto Spezia-Roma, Tiago Pinto: Zaniolo A volte gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi - A.S. Roma - Tiago Pinto , gm dell’ AS Roma , ha parlato a Dazn prima della partita cont ...Da quanto si apprende, la Figc manifesta sdegno per gli insulti e le minacce esprimendo solidarietà nei confronti dei destinatari degli attacchi via social Insulti anche contro Francisca Ibarra, compa ...