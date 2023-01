Juve | cosa c'è dietro la mossa di Calvo E in arrivo c'è la nomina di Manna

Calciomercato.com

I gruppi dei Drughi, Nab e Viking continuano l'invettiva: "Unaresta intatta: la placida ...a far crollare le azioni per agevolare l'uscita dalla Borsa e vendere più facilmente la nostraa ...La protesta dei tifosi delladopo la stangata della Corte d'Appello federale - che ha sanzionato con 15 punti di penalizzazione il club bianconero per il caso plusvalenze - passa anche dalle ... Plusvalenze Juve: chissà cosa ne pensa Marotta, cacciato quando tutto doveva ancora accadere | Serie A Sono bastati 15 punti di penalizzazione alla Juventus e una serie di inibizioni inflitte ai dirigenti dalla Corte Federale d'Appello per creare nuove scosse in casa bianconera. Infatti, ...Era nel contesto giusto, poteva fare qualsiasi cosa. Pioli è un maestro nel dialogo e nei rapporti ... visto che nel 2015 perdemmo la finale con la Juve per un doppio palo incredibile di Djordjevic… ...