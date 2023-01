Juve | Chinè all’udienza | «Condotte che hanno impattato su più campionati di Serie A falsificandoli»

Giornale La Voce

13 La, ma non solo. Il caso plusvalenze è un possibile terremoto per il calcio italiano e fa ... Il procuratore federale Giuseppenon a caso aveva proposto di revocare la precedente ...I giudici avrebbero poi deciso di punire soltanto laperché è stata l'unica società indagata dalla una magistratura ordinaria. ' E conclude: ' E non ci sarebbe affatto da stupirsi, inoltre, per ... RIVAROLO. L'amministrazione mette a posto i tetti di Villa Vallero e ...