Juve-Atalanta | la MOVIOLA LIVE | Palomino strattona Milik | manca un rigore! Rischia anche Toloi

Tuttosport

... in lotta per un posto in Champions League e reduce da due vittorie di fila in campionato e dal successo contro lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto invece lasuperare il ......ai microfoni di Dazn nel prepartita di Juventus -in merito al - 15 inflitto ai bianconeri per il caso plusvalenze . [[(gele. Finegil. StandardArticle2014v1) Plusvalenze, stangata sulla:... Juve-Atalanta, Elkann in tribuna: il segnale della proprietà Palla in profondità per Milik che riesce ad arrivarci e serve Di Maria in mezzo. L'argentino non calcia di prima ma provo lo stop e viene chiuso prima di calciare. Era una buona occasione. 18' - Ci pr ...La Dea ribalta tutto allo Stadium contro la Juventus ad inizio ripresa. Al 53' surplus di Boga sulla sinistra che val sul fondo e cross in area. Lookman anticipa Alex Sandro, salta di testa e batte Sz ...