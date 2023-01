Juve-Atalanta | gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO

A destra, la voglia di riscatto della Juventus, attesa stasera dal match con l': 'Fate vedere cos'è la'. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 22 ...Il 22 febbraio l'udienza. Nel mirino le società partner della, il Milan per lo scambio Caldara - Bonucci e la Roma per Pellegrini - Spinazzola As Roma 09/05/... Roma e, le cui posizioni ...Juve sotto choc, rischio grande fuga. Mou e Roma, al via il dopo Zaniolo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. I ...Il centrocampista olandese gioca in anticipo il posticipo, per l’ultima giornata del girone d’andata “Siamo fra le prime sette e dietro di noi c’è un bel buco: è già importante. Oggi l’obiettivo non p ...