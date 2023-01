Juve-Atalanta | 200 bergamaschi a Torino per sostenere la Dea

(Di domenica 22 gennaio 2023) Saranno circa 200 i tifosi nerazzurri aperl’nella delicata sfida contro la. I supportersono partiti da Bergamo e provincia nelle prime ore di domenica (22 gennaio) e nel tardo pomeriggio raggiungeranno lontus Stadium. L’appuntamento è quello della grandi occasioni, contro uno dei più acerrimi nemici (sportivamente parlando). A gettare ulteriore pepe sulla sfida in programma alle 20.45, ci ha pensato la sentenza sul caso plusvalenze che in settimana ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla società bianconera. Alla luce di quanto stabilito, la squadra di Allegri è così scivolata lontana dalle zone alte della classifica, proiettando ulteriormente la Dea in quella zona Europa che Gasperini e i suoi cercheranno di confermare domenica ...

... sprofondata in decima posizione a causa della questione plusvalenze, ospiterà l', ... QUI- 'Domani è una partita importante perchè bisogna chiudere nel migliore dei modi, è una partita ...Grazie alla penalizzazione della, i Friulani hanno guadagnato una posizione in classifica ma ... SottilCLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio,e Roma 34; Torino ... Probabili formazioni di Juventus-Atalanta Dai un'occhiata qui su OneFootball ai primi cinque gol della Juventus in casa contro l'Atalanta, con Andrea Pirlo, Mario Mandzukic, ...Duvan Zapata è stato escluso dalla lista dei convocati che prenderà parte al match contro la Juve: le ultime sulle sue condizioni. Continua ad essere una stagione a dir poco drammatica per Duvan Zapat ...