Juve | Adani | «Siamo alla deriva»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le parole disulla questione plusvalenze: «Chiaramente, come tutti gli italiani, sono schifato dal momento del calcio italiano» Leledagli studi di Rai Sport ha parlato dell’indagine sulle plusvalenze che ha condannato laad una penalizzazione di 15 punti. Di seguito le sue parole. PLUSVALENZE – «Non essendo più al livello del calcio inglese e dei campionati più ricchi, il calcio italiano non riesce ad accettare il fatto che si può fare calcio anche in maniera ridimensionata. Oltrevedo la faccenda dell’Inter, che cerca di proporre un grande ingaggio a Skriniar. Poi però vedo anche il Milan che lascia andare Donnarumma senza accettare certe condizioni. Le cose si fanno coi conti in regola, coi bilanci sani». CALCIO ITALIANO – «Devo fidarmi di chi indaga e cerca di ...

TUTTO mercato WEB

Si è sempre parlato delle capacità manageriali di Beppe Marotta , alla(e prima ancora alla Samp, al Venezia, ecc) come all'Inter ma stavolta sembra che l'ad ...La risposta arriva da Leleche ...Per l'exMassimo Mauro, invece, " vince l'Inter 3 - 1 ". 19:40 Dzeko vs Giroud, sfida tra ... con le impressioni sul big match di Toni, Locatelli e. () 18:50 Milan - Inter, la formazione ... Adani duro sul caso Juventus: "Sono schifato, il calcio italiano è nuovamente alla deriva" Daniele Adani, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport sul momento che sta vivendo il calcio italiano: "Non essendo più al livello del calcio inglese e dei campionati più ricchi, ...Lele Adani esalta gli azzurri all’indomani dell’ennesimo successo in campionato: “Il Napoli dimostra manifesta superiorità costantemente. Anche contro l’Inter non si sono viste grosse debolezze nel Na ...