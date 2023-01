Justine Mattera | sotto non c’è niente | apre il cappotto e si vede il seno

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 22 gennaio 2023) Donna con una bellezza più unica che rara; è letteralmente impossibile non restare incantati di fronte a. Dal punto di vista professionale non possiamo non menzionare la partecipazione dia due programmi molto diversi tra di loro; iniziamo con Guess My Age che andava in onda su Tv8 con la conduzione di Max Giusti preceduto da Enrico Papi. Parliamo di un programma dove i personaggi famosi avevano il compito di aiutare i concorrenti ad indovinare l’età di sette sconosciuti; il tutto con l’aiuto di semplici indizi. Missione per nulla semplici considerando anche la complessità degli indizi. AnsafotoL’altro programma in cui l’abbiamo vista protagonista è stato Celebrity Chef anche questo mandato in onda su Tv8; al timone del cooking show il celebre chef Alessandro Borghese. In questo caso i ...