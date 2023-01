Juric | ' Toro | grande primo tempo e nella ripresa che carattere! L' Europa? Diamo il massimo'

Toro News

SINGOLIha poi parlato di Ricci: "Ha alzato il suo livello in questo anno: è più dinamico e nel primo tempo ha fatto girare la squadra alla grande. E' stato fantastico. Nell'ultima stagione i ...Già questo manda in estasi i tifosi del, che si sono uniti a quelli viola in un gemellaggio storico rinsaldato anche nella serata gelida del Franchi. In campo, però, è stata la squadra di... Fiorentina-Torino 0-1, Juric: “Europa Non rinunciamo a niente” Juric ha poi parlato di Ricci ... Demba deve migliorare un sacco: il piede destro, il colpo di testa...". Ora il Toro è settimo in classifica. Almeno per una notte: "Sognare già quest'anno la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...