(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono trascorsi ormai sette mesi dall’del percorso di qualificazione delverso i Giochidi Parigi 2024, che si concluderà il 23 giugno 2024 con l’assegnazione di 372 pass a cinque cerchi. Il cammino è ancora molto lungo e a partire dal 23 giugnoi punteggi messi a referto dagli atleti nelavranno un valore raddoppiato, quindi il biennio-2024 avrà un peso specifico cruciale per la corsa al pass olimpico. L’si è ben comportata sinora nei vari appuntamenti del World Tour andati in scena nella seconda metà della scorsa stagione e al momento sarebbein 13 eventi individuali su 14, dovendo inoltre fare i conti con diversi ballottaggi (ogni Paese può schierare al massimo un rappresentante per ...

OA Sport

... dato che è la terra d'origine di Yuliana Lizarazo , a sua volta tennista, numero 269 del... compresi sollevamento pesi, rugby, pugilato,e karate - racconta - . Il suo sistema aiuta a ...Di seguito imondiali aggiornati di ogni categoria: Uomini - 60 kg: Judo, i ranking olimpici aggiornati a inizio 2023: Italia virtualmente qualificata in 13 categorie! Sono trascorsi ormai sette mesi dall’inizio del percorso di qualificazione del judo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, che si concluderà il 23 giugno 2024 con l’assegnazione di 372 pass a cinque ...Competing at 182 pounds, Blanchette, the reigning New England champion at 160, unbeaten on mat (24-0), with 23 pins or technical falls.