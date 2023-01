TGCOM

Leggi Anchepubblica 'Il disco del sole', un fiume di nuova musica Il brano è contenuto ne 'Il disco del sole', album nato e cresciuto in più di un anno di strade e di viaggi e oggi ......diritti universali e un povero ha lo stesso diritto di un ricco di essere curato e istruitol'... E cita: "diceva, in una canzone, io voglio un grande chiesa da Che Guevara a ... Jovanotti, ecco il nuovo singolo girato in Niger, "Ricordati di vivere (Il primo battito)" Jovanotti pubblica un nuovo singolo, estratto da "Il disco del sole", che è un inno alla vita: "Ricordati di vivere (Il primo battito)". Scritto e prodotto da Lorenzo con Riccardo Onori, il brano è un ...Con l'energia di Jovanotti che canta e balla in via Asiago la sigla scritta per Fiorello e con l'intervista registrata dallo showman in versione 'belvo' a Matteo Renzi, riparte Viva Rai2!, dopo la lun ...