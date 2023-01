Jannik Sinner è un grande giocatore | cosa gli manca per diventare grandissimo e vincere?

(Di domenica 22 gennaio 2023) Andiamo ad analizzare i temi principali relativi alla sconfitta patita daper mano di Stefanos Tsitsipas dopo 4 ore di gioco agli ottavi di finale degli Australian Open 2023. LA SCONFITTA AL 5° SET: UN DÉJÀ VU RICORRENTE Negli ultimi tre tornei dello Slam disputati, l’azzurro si è sempre arreso al 5° set: prima con Novak Djokovic a Wimbledon (dopo essersi trovato in vantaggio 2-0), poi con Carlos Alcaraz agli US Open (ndo un match-point), infine con Stefanos Tsitsipas agli Australian Open (dopo aver rimontato da 0-2). Dunque modalità diverse, ma stesso esito. L’altoatesino se la gioca alla pari contro i migliori al mondo (e va detto che raramente la sorte è benevola nei suoi confronti, con tabelloni che lo vedono opposto quasi sempre ai più quotati in assoluto, se pensiamo che Djokovic ed Alcaraz poi vinsero il ...

La Gazzetta dello Sport

La buona notizia è cheha confermato una volta di più di poter stare in campo a battagliare con i più forti. La cattiva è che anche questa volta giocare una 'buona partita', come l'ha definita lo stesso ...Tennis, Australian Open. L'azzurrosfiora l'impresa. L'azzurronon c'è l'ha fatta a raggiungere i quarti di finale degli Australian Open. Ma ha sfiorato l'impresa. Ha ceduto al gigante greco Stefanos Tsipras, 25 anni, terza testa di serie del ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Andiamo ad analizzare i temi principali relativi alla sconfitta patita da Jannik Sinner per mano di Stefanos Tsitsipas dopo 4 ore di gioco agli ottavi di finale degli Australian Open 2023. LA SCONFITT ...Il bilancio con i primi 5 al mondo resta impietoso: battuto solo Alcaraz. Quali i motivi Come uscirne Viaggio nella "sindrome" di Jannik ...