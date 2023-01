Jalisse a Sanremo 2023 | perché sono stati esclusi? Le ultime novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023)dal Festival di. Non è la prima volta che succede che aiviene negata la possibilità di partecipare al Festival della canzone italiana, si tratta anzi della 26esima. Eppure davanti all’ennesimaone il duo musicale non si scompone e annuncia che ci riproveranno… L’ultima partecipazione deirisale al 1977 Il conto alla rovescia ha preso il via ormai da tempo. Il Festival diè ormai imminenti e alcuni gruppi musicali hanno dovuto fare i conti con un pesante rifiuto alla richiesta di salire sul palco dell’Ariston. Tra questi ultimi cianche i. L’ultima volta che il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha preso ...