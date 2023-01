J-Museum | quanto costa entrare oggi e quanto è cambiata la cifra negli anni

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il J-come qualsiasi museo ha un costo di accesso. Ma come èlanel tempo? La risposta è da non credere ai propri occhi. Il J-fa parte di uno dei tanti progetti imprenditoriali della Juve. Si tratta dell’apposito museo dei bianconeri, meta di attrazione di numerosi tifosi interessati alla loro squadra del cuore. Ma di preciso,entrarci? Ansa FotoOgni museo ha ovviamente il suo costo di ingresso. Cosa che bisogna sostenere obbligatoriamente se si vuole accedere. In questo edificio si possono inoltre vedere con i propri occhi delle iniziative davvero da manuale. Come dimenticarsi per esempio della maglia esposta da Chiellini per il suo record di presenze. Certi luoghi sono in grado soprattutto di mantenere saldi certi ricordi. ...