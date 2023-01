Italia nella morsa del freddo | clochard morto a Milano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Unla scorsa notte a, probabilmente a causa del, in un sottopasso dove aveva trovato rifugiozona della stazione centrale. L’uomo, dell’apparente età di 50 anni, non è stato ancora identificato. Indagano i carabinieri. Il cadavere è stato trovato nel sottopassaggio Mortirolo da alcuni volontari che assistono le persone senza casa. Nelle scorse settimane aatri due senzatetto erano morti per strada a causa del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

