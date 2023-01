Israele | massiccia protesta anti - Netanyahu e contro il governo a Tel Aviv

Agenzia ANSA

Nel corso di unaprotesta contro il governo a Tel Aviv, parecchi manifestanti antigovernativi riempiono le strade di Tel Aviv nella piu' grande manifestazione finora da quando il primo ministro israeliano ...Nel corso di unaprotesta contro il governo a Tel Aviv, parecchi manifestanti antigovernativi riempiono le strade di Tel Aviv nella piu' grande manifestazione finora da quando il primo ministro israeliano ... Israele, massiccia protesta anti-Netanyahu e contro il governo a Tel ... ReutersNotizie ONS•oggi, 00:20Nella città israeliana di Tel Aviv, molte persone sono nuovamente scese in piazza per protestare contro il governo di destra ...Una lacerazione profonda, per usare le parole del presidente di Israele Isaac Herzog. Testimoniata dalle proteste della popolazione nelle principali città del Paese. Tutti contro Benjamin Netanyahu e ...