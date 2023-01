Agenzia ANSA

... non seguiranno la via della saggezza, l'intraprenderà azioni di ritorsione": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir - Abdollahian, precisando che "l'azione dell'...... dato minore di sempre, al 52% di oggi), che riflette con ogni probabilità ledel ... Crolla invece l'interesse per i Paesi 'minori', persino quelli come l'in preda a sconvolgimenti ... Iran, conseguenze se Pasdaran saranno considerati terroristi ... "Se alcuni leader politici di Stati europei, compresa la Germania, non seguiranno la via della saggezza, l'Iran intraprenderà azioni di ritorsione": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Hosse ...Gli eurodeputati chiedono che tutti i responsabili di violazioni dei diritti umani in Iran siano colpiti da sanzioni da parte della Ue. "Il palese disprezzo del regime iraniano per la dignità umana e ...