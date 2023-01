Investita in bici sulle strisce | 13enne è in gravi condizioni Alla guida dell’auto una 91enne ora sotto choc

(Di domenica 22 gennaio 2023) Unaè statamentre stava attraversando con laclettapedonali. La ragazzina è in. Siamo a San Polo di Piave. Nel tardo pomeriggio del 21 gennaio, lastava camminando con tre amiche quando una Lancia Ypsilonta da un’anziana di 91 anni l’ha travolta. La donna al volante è rimasta così scioccata che si è fermata solo dopo qualche metro tanto che, come spiega Il Gazzettino, si è inizialmente pensato a un’auto pirata. Le giovani amiche si trovavano in Via Roma: è stata la ragazzina che ha attraversato per prima ad accorgersi del forte rumore. Girandosi, ha visto l’amica a terra e ha chiamato subito i soccorsi. Laha battuto la ...

