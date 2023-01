Inter | rispuntano gli olandesi | i dubbi di Inzaghi per l'Empoli

TUTTO mercato WEB

Supercoppa Italiana all'che batte il Milan per 3 a 0 nel derby giocato in Arabia. INCHIOSTRO SPRECATO Chiara Ferragni e Fedez, mega villa sul lago di Como vicino ai Clooney.Intantoi candidati alla successione Si è conclusa nel peggiore dei modi la stagione ...i bookamers qualche piccolo dubbio sul continuo dell'avventura azzurra del tecnico ex City enon ... Inter, per la difesa rispunta Schuurs: Ausilio e Marotta possono giocarsi la carta Lazaro col Torino L'Inter vuole cavalcare l'entusiasmo dopo la netta vittoria sul Milan in Supercoppa e rispondere al Napoli in campionato. A San Siro arriva l'Empoli e per Simone Inzaghi è tempo di sciogliere gli ulti ...