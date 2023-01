Inter | nulla da fare | Marotta lo lascia andare e prepara 40 milioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Importanti novità di mercato per quanto riguarda la situazione di Milan Skriniar all’è pronto a prendere la decisione. Il calciomercato di gennaio è stato decisamente tranquillo in Serie A. Pochi i movimenti per una sessione che ha visto per il momento quasi esclusivamente movimenti in prestito o tramite scambio alla pari tra calciatori. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calcio in Pillole

La conclusione fu che, nel caso dell', non emersero "fattispecie di natura fraudolenta ... E su questoquaestio: il reato c'è E allora si proceda. Altre procure non hanno indagato su altre ...di ancora ufficiale, ma è lecito immaginare che presto DAZN sarà disponibile come canale su ...DAZN Apps Amazon Articolo DAZN rimborserà oltre 400 mila abbonati per i disservizi di- Napoli ... Barcellona, niente scambio con l’Inter: Kessie resta in Catalogna Quella tra Federico Dimarco e la sua Beneamata Inter, è una storia d'amore a tinte nerazzure, la favola di un bambino interista ...– Non è da escludere, nei possibili scenari, che l’Inter possa puntare su Fabbian già in Prima Squadra dal prossimo anno. L’Inter osserva Giovanni Fabbian, che brilla con la maglia della Reggina in Se ...