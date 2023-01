Inter | monday night con un’ospite speciale | la Supercoppa Italiana

(Di domenica 22 gennaio 2023)protagonista prima della partita trae Empoli Domani sera tornerà in campo l’e lo farà da fresca vincitrice dellacontro il Milan nel derby giocato a Riyadh mercoledì. Il trofeo conquistato dai nerazzurri sarà protagonista prima del match contro l’Empoli. Il trofeo conquistato da Inzaghi e dai suoi ragazzi sarà infatti esposto a centrocampo prima del calcio di inizio e sarà inoltre l’occasione per tutti i tifosi nerazzurri presenti allo stadio di festeggiare la conquista del trofeo insieme alla squadra. L'articolo, con: la...

Inter News 24

... e l'che supera il Parma solo ai tempi supplementari, la Coppa Italia riserva un'altra ... Il diluvio che si è abbattuto sul Maradona ha reso perfettamente il mood da blue, con un giorno di ...Anche nella ripresa l'non dà la sensazione di non andare alla ricerca del gol che metterebbe ... Ilnight tra Empoli e Sampdoria sorride ai toscani, che vince di misura per una rete a zero. ... Inter, il meme social sul Blue Monday ed il sorriso di Dumfries - FOTO Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Inter-Empoli, monday night dell'ultima giornata del girone d'andata. Sia il direttore del Corriere dello Sport che il telecronista Sky hanno ...Dopo la Supercoppa Italiana, torniamo a parlare di Fantacalcio: ecco quali giocatori di Inter e Milan salteranno la 19a di Serie A.