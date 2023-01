Inter | l’agente di De Vrij | «Lui vuole restare a Milano ma ci sono anche altri club»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Federico Pastorello,italiano che cura gliessi di De, ha parlato del futuro del difensore centrale olandese Federico Pastorello,italiano che cura gliessi del difensore dell’De, ha parlato a Rai Sport. PAROLE – «Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di Deche è un mio assistito. Luima ci, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto». L'articolo ...

Sport Mediaset

Così Federico Pastorello,italiano che cura gli interessi del difensore olandese dell', nell'intervista rilasciata in esclusiva a Paolo Paganini e in onda nella puntata di "Calcio ...Skriniar e de Vrij potrebbero avere un destino incrociato, parladel difensore: 'vuole accelerare per il rinnovo'In casa, dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro i rivali cittadini, la questione principale che tiene banco è quella ... Inter, l'agente di De Vrij: "Il club mi ha chiamato, vogliono accelerare il rinnovo" - Sportmediaset