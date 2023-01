Infortunio Sabiri | sostituito all’intervallo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ancora brutte notizie per la Dejan Stankovic. Oltre alla sconfitta arrivata negli ultimi minuti per mano dell’Udinese, si aggiunge la nota dolente del doppioper Djuricic e. Se per il primo non è niente di grave, per il secondo il problema potrebbe essere più importante per l’economia del gioco di squadra.è infatti uno dei principali creatori della Sampdoria che ora si vede costretta a sostituirlo, eventualmente anche con un intervento sul mercato. Nei prossimi giorni saranno svolti tutti gli esami approfonditi. Proprio per capire se e come sarà necessario investire nell’acquisto di un trequartista entro la fine del mercato. Arrivato esattamente un anno fa, il marocchino è già diventato un idolo dei tifosi blucerchiati. L’diperò, complica i piani salvezza ...

Sportitalia

...porterà forse a più di un cambio di formazione In difesa indisponibile Fazio per. Torna ... Per il resto Stankovic ritrova tutti, compreso Rincon che torna dopo la squalificapuò ...si fa notare subito con un tiro dalla distanza, mettendo subito in difficoltà Vicario. All'... essendo costretto a giocare in dieci per l'a Ismajli, avendo esaurito tutte le ... Sampdoria-Udinese, infortunio Sabiri: il marocchino sostituito da Verre Le scelte ufficiali di Stankovic e Sottil per la gara tra Sampdoria e Udinese in programma alle 12,30 al Ferraris di Genova La domenica di Serie A inizia a Genova con la partita delle 12,30 tra Sampdo ...I bianconeri passano a 2' dalla fine. Bel tributo da parte di Marassi a Gianluca Vialli, con i suoi vecchi compagni ad omaggiarlo davanti alla Curva ...