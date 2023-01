Incidenti stradali | auto contro un muro | muoiono tre ragazzi a Taranto

RomaToday

Leggi Anche Chiari (Brescia), tenta di attraversare i binari: 15enne muore travolto da un treno Due, il minore e la sorella, sono morti sul colpo. Un terzo è deceduto poco l'arrivo dei soccorritori. ...Ricordo che nello scorso anno il risarcimento per danni alle colture agricole da ungulati ha raggiunto 1,250 milioni di euro e gliprovocati sono stati oltre 300. Sono certo che il ... Ubriaco alla guida provoca incidente e scappa, poi si addormenta e tampona le auto ferme allo stop Incidente mortale a Cagli, muore autista di un camion Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la nuova statale Flaminia, poco prima delle 9:30 di questa mattina, nel… Leggi ...Terribile incidente stradale nella serata di domenica nel territorio di Massafra (Taranto), sulla via per Martina Franca. Tre giovanissimi, tra cui una 13enne, sono morti e un quarto ragazzo è rimasto ...