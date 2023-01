Incidente pericolosissimo | Vanessa Incontrada investita da una moto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 22 gennaio 2023) Durante le registrazioni di Fosca Innocenti, la serie televisiva in onda su Canale 5, è successo un brutto fatto. Si è verificato uncon unache vede coinvolta, sul set per interpretare la protagonista insieme a Francesco Arca. Ecco cosa è successo e come sono le sue condizioni di salute ora. Dopo il successo della prima stagione, torna in prima serata Fosca innocenti, la fiction televisiva in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate la protagonista Fosca Innocenti, interpretata da, continua il suo lavoro come vicequestore di Arezzo, alle prese con crimini di provincia. Tra le new entry della nuova stagione ci sono Giovanni Scifoni, Sergio Munìz, Caterina Signorini e Maria Chiara Centorami. Un cast scoppiettante e ...