Incidente mortale | tra le vittime una bambina di 13 anni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Probabilmente l’asfalto bagnato per la pioggia ha contribuito a causare l’stradale avvenuto questa sera nel territorio di Massafra, sulla via per Martina Franca, a pochi metri del centro abitato, in cui sono morti tre giovanissimi e un quarto ragazzo è rimasto gravemente ferito. Una Opel Corsa si è schiantata contro un muretto di cemento nei pressi di un ex ristorante. Lesono una 13enne (non un ragazzino a differenza di quanto si era appreso in un primo momento), suo fratello 18enne e il conducente del mezzo, di 19. La viabilità nel tratto interessato dall’è stata a lungo interrotta per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. I carabinieri hanno compiuto i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. A bordo di una Opel Corsa di colore grigio ...