Firenze Post

Invece, nel momento in cui l'sta facendo emergere un intreccio tra politica, affari e criminalità organizzata senza precedenti in Toscana, diventa assolutamente discriminante ripensare ...Anche per questo, ho proposto di inserire la questionenella commissione parlamentare d'del ciclo rifiuti che verrà discussa e votata in commissione la prossima settimana, per poi avere ... Inchiesta Keu: confiscati beni per 5 milioni a un imprenditore. Le opposizioni attaccano la Regione Toscana FIRENZE – Un decreto di confisca di beni per 5 milioni di euro è stato emesso dal tribunale di Firenze nell’ambito dell’inchiesta Keu. Dopo il sequestro di un anno fa, è scattata la confisca per beni ...A quasi due anni dall’annuncio dell’inchiesta keu il processo non è ancora neanche iniziato – l’ipotesi è che parta ad aprile –, mentre le bonifiche a ...