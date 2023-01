In provincia di Napoli spopola la moda “Messina Denaro”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Potrebbe sembrare uno scherzo di cattivo gusto o un travestimento carnevalesco, se non fosse che in tanti, indi, hanno avviato una vera e propria: vestire come Matteoal momento dell’arresto. Sono diverse le persone che in questi giorni successivi alla cattura del boss della mafia siciliana hanno infatti indossato L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Matese News

E' stato il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Borrelli a diffondere - in un tweet - una foto e ad informare che sono ormai 'diverse' le segnalazioni indi. Sembrerebbe che si stia diffondendo una moda 'folle' - secondo Francesco Borrelli - in certi ambienti, dove persone vanno in giro sfoggiando l'outfit identico a quello di Matteo ...... Inter 21; Juventus,20; Sassuolo 19; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta 14; Bologna, ... Udinese, Spezia, Parma 10; Fiorentina 8; Torino 6; Genoa […] Attualità Genova eASL ... Caserta / Provincia. "Napoli Scontrosa" presentazione del libro di ... C’è una nuova moda in provincia di Napoli: alcune persone, secondo quanto raccontato dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), vanno in giro vestite come Matteo Messina Denaro… ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e158114c-190f-95f8-cbc7-651e544e12 ...