In Germani Brescia – NutriBullet Treviso domenica alle 18 30 su Eleven Akele e Nikolic affrontano il proprio passato

(Di domenica 22 gennaio 2023) La, dopo il k.o. di Verona e la sconfitta in Eurocup a Riga contro il Prometey, ospita la, sconfitta da Trieste nell’ultima giornata. Dove vederla:22 gennaio 2023 ore 18.30,Sports Arbitri: Michele Rossi, Martino Galasso, Antonio Bartolomeo I PRECEDENTI Le squadre si sono già affrontate in 8 occasioni, 5 delle quali conquistate dai veneti. Laha vinto in casa soltanto nel match di ritorno della scorsa stagione datato 13 marzo 2022 (101-78 il finale). L’ANDATA L’andata, giocatasi nell’anticipo della 6ª giornata il 5 novembre 2022, venne conquistata dallaper 99-92, con Sokolowski top scorer (19 punti, 7 assist e 5 rimbalzi), seguito da Banks (17 punti) e Jantunen (15 punti e 9 ...

