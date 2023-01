Il Torino sorride con Miranchuk | 1-0 alla Fiorentina

Leggi su agi

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI - Dopo quattro turni di astinenza iltorna are battendo a domicilio lae centrando il primo successo del nuovo anno. Al Franchi finisce 1-0 grazie al sigillo dinel corso del primo tempo: la squadra di Juric sale così a 26 punti in classifica, staccando proprio gli uomini di Italiano,seconda sconfitta consecutiva, che restano fermi a quota 23. Dopo una dozzina di minuti dal fischio d'inizio arriva il primo episodio della serata: Vlasic lancia splendidamente Seck tra le linee, il senegalese si presenta davanti a Terracciano e lo batte con il mancino, ma la sua rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Al 22' Seck prova a rifarsi liberandosi ancora per una conclusione mancina, stavolta pero' è la traversa a dirgli di no negandogli un altro gol. ...