Il toccante Matilde e il tram per San Vittore al Teatro della Cooperativa

(Di domenica 22 gennaio 2023) In seguito agli scioperi ? i più grandi nell’Europa occupata dai nazisti – che durante la Seconda Guerra Mondiale paralizzarono i maggiori stabilimenti a nord di Milano, centinaia di lavoratori di Sesto San Giovanni e dei comuni limitrofi furono arrestati e deportati nei lager. Uomini sottratti ai propri affetti, costretti a vestirsi rapidamente per poi sparire. Madri, mogli, sorelle e figlie si precipitavano inutilmente al carcere di Sane in altri luoghi di detenzione di Milano alla loro disperata ricerca. Scritto da Renato Sarti, il testo nasce dalle testimonianze raccolte da Giuseppe Valota, presidente dell’ANED di Sesto San Giovanni e Monza, recentemente scomparso, figlio di un deportato che perse la vita a Mauthausen.e ilper Sanmette in luce il non eroismo di migliaia di persone ...