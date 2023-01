Il tifoso juventino | “Elkann deve chiudere Pomigliano e Cassino” – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 22 gennaio 2023) In queste ore la rabbia dei tifosi della Juventus è esplosa sul web, si minacciano disdette a Dazn e Sky. C’è chi chiede la chiusura degli stabilimenti Fiat. La corte federale ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus per la questione plusvalenze. Una decisione che proprio non è piaciuta ai tifosi della Juventus, che ora si sentono penalizzati dal sistema. Si sentono accerchiati e vogliono che siano anche altri a pagare. C’è chi chiede che anche il Napoli con Osimhen sia coinvolto nello scandalo, ma dimentica che i bianconeri hanno costruito un sistema, almeno questo secondo le accuse. La società bianconera ha ancora tempo e modo di presentare ricorso, già annunciato, al Collegio di garanzia del Coni. Ma c’è anche chi va oltre e vuole abbandonare la Serie A e chiede a gran voce alla dirigenza bianconera di andare a giocare in un’altra federazione, come se fosse la cosa più ...