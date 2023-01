Il regolamento sull’equo compenso online è una vera svolta?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo una lunga attesa, è arrivato il via libera – con alcune indicazioni integrative rispetto al decreto legge presentato nel 2021 – aldell’AgComper gli editori. Si tratta di linee guida e criteri che rappresentano la base per la futura contrattazione tra le aziende che curano le piattaforme su cui si “condividono contenuti a carattere giornalistico” e le aziende editoriali. Di fatto, dunque, è stata definitivamente recepita dall’Italia la direttiva europea sul Copyright e tutti quegli articoli che prevedono un corrispettivo economico (su base percentuale) da parte delle piattaforme. Unaepocale, anche se non mancano le perplessità su alcuni punti che risultano essere irrisolti. In attesa del testo definitivo (perché l’annuncio del via libera è arrivata ...