Il Psg è preoccupato per la caviglia di Neymar | quando guarirà? L’Equipe 

(Di domenica 22 gennaio 2023) Secondo quanto scrive L’Equipe, l’allenatore del Psg, Christophe Galtier, èper le condizioni fisiche di. In generale, èper la forma di tutta la squadra e ieri, in conferenza stampa, non ne ha fatto mistero. “Sì, c’è un’emergenza. Dobbiamo recuperare il nostro gioco, avere molta più energia, molto più ritmo, intensità. È importante trovarli molto rapidamente”. Sono diversi i punti di domanda, da parte del tecnico. Il quotidiano francese scrive: “Il primo riguarda le condizioni delladi. Il brasiliano sta vivendo le peggiori difficoltà per ritrovare il ritmo. Le infiltrazioni subite durante la Coppa del Mondo pesano e sollevano dubbi. Internamente, si chiedono quanto tempo sarà necessario per ritrovare la forma”. E questo è un dubbio che riguarda anche ...

IlNapolista

