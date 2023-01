Il Pordenone va | ma che fatica Pari del Lecco con Maldini Jr espulso

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nel sabato dedicato al girone A, ildifende la vetta sudando forse anche più del previsto per battere (2 - 1) il Sangiuliano City: in superiorità numerica dal 18' per il rosso a Tommaso ...

Nel sabato dedicato al girone A, ildifende la vetta sudando forse anche più del previsto per battere (2 - 1) il Sangiuliano ...del subentrato Ingrosso e il rigore trasformato da Salzano...Alla fine, però, arriva il successoconsente ai verdeblù di restare ad un punto dalcapolista. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo ... Vince la capolista; Pordenone-Sangiuliano 2-1 ... A Lignano i neroverdi superano il Sangiuliano con reti di Bruscagin e Candellone. Dagli alabardati reazione tardiva sul campo della Pro Vercelli ...LIGNANO SABBIADORO - Tanta sofferenza (soprattutto nella seconda frazione) ma Di Carlo puo' ancora godersi il primato in solitaria nel girone A della serie C. L'obiettivo per i ramarri era incassare i ...