Il nuovo Pd imbarca Speranza | annamo bene

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 22 gennaio 2023) È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:30 Guerra, ha ragione il Corriere: questa roba della Germania e dei tank non è una cavolata. 02:00 Gas, Meloni ad Algeri, ma con Descalzi. 03:45 Berlusconi ricorda Craxi. 04:08 Esteri, Fbi perquisisce Biden, ma non è Trump e non fa notizia. 05:20 Su Nordio la solita caciara dei “giornali del Sistema”, come li chiama Sallusti. Oggi Giannini riesce, parlando di Nordio, a parlare di retorica fascistoide. Roba da matti, pure questo si deve sentire dire. 10:04 Pantomima Pd, ultimo discorso di Enrico Letta, per un partito che vira a sinistra, dice il Manifesto. 12:43 Antonella Viola continua con la sua battaglia sulla Stampa contro il bicchiere di vino. E noi questa la ascoltavamo durante il Covid. 17:20 Gli utili della borsa nel 2022 e ...