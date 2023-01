Il Napoli trema | Chinè chiederà gli atti del falso in bilancio per il caso Osimhen

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilcontinua a volare in campionato, trascinato anche dalle reti di uno straordinario. I tifosi partenopei esultano, anche se...

NapoliToday

Il cielo è tornato ad essere nebuloso sulla Continassa dopo il pesante 5 - 1 rimediato dalla Juventus in quel didi nuovo la panchina di Massimiliano Allegri , che nei prossimi mesi si ...Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV - OV (). Anche se la magnitudo è relativamente bassa, la superficialità ha reso la scossa più avvertibile dalla popolazione ed infatti ... Trema la terra tra Napoli e Pozzuoli: la più forte scossa da marzo 2022 Solo la fede dei salernitani esce integra dopo una settimana che sembrava infinita. Ripescato in altomare Davide Nicola, emozionato e tremante come un naufrago, mostra solo le sue rinnovate intenzioni ...La stagione straordinaria del Napoli di Luciano Spalletti sta attirando l'interesse delle big sui calciatori azzurri e adesso il futuro di uno dei top player potrebbe essere lontano dal Maradona.