Il Napoli si complimenta con Spalletti | ha stabilito il record

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) La vittoria delcontro la Salernitana ha permesso a Lucianodi stabilire un nuovo. Gli azzurri ora sono a 50 punti in classifica sui 57 disponibili del girone d’andata e sono pronti a costruire un pezzo di storia del calcio italiano e del club.(Getty Images)Vince ilbatte il: ecco quale La vittoria delcontro la Salernitna è la numero 16 in Serie A in questa stagione. Solo due pareggi e una sconfitta per gli uomini di Lucianoche stanno provando a riscrivere la storia della società. Vincere lo Scudetto, ora, è diventato l’obiettivo primario della squadra azzurra che non intende fermarsi. I tre punti dell’Arechi hanno portato ...