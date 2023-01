Il Napoli di oggi è una squadra fuori scala per la Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 gennaio 2023) La Salernitana in trincea, per scelta e per diktat In un’intervista pubblicata a settembre da L’Ultimo Uomo, Davide Nicola spiegava come la Salernitana di quest’anno fosse stata «progettata a tavolino per avere una certa identità di gioco». Contro il, ieri, lagranata non ha espresso l’identità di cui aveva parlato Nicola in quell’intervista. Non ha espresso quell’identità che la Salernitana aveva manifestato nei primi mesi della sua stagione. Ha fatto un’altra scelta, ha deciso di trasformare sé stessa. Ora chi scrive non vuole dare giudizi, anche perché non può dire se si tratta di una decisione giusta o sbagliata. Ma sta di fatto che le parole – pre e post-partita – di Nicola e dei dirigenti, insieme a ciò che si è visto ieri allo stadio Arechi, aprono uno scenario nuovo per la Salernitana: quello dellain ...