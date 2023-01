Il ministro Schillaci | Le cure per i tumori legati al fumo costano il doppio delle imposte incassate

TGCOM

Ildella Salute, Orazio, ha dichiarato che il costo annuale delle cure per i tumori provocati dal fumo 'è circa il doppio di quanto incassiamo dalle accise sul tabacco, 14,40 ...ridimensiona l'allarme sui contagi Intanto, in un'intervista al Corriere della Sera , ildella Salute Orazioha confermato che la nuova variante Kraken non arriva dalla ... Fumo, il ministro Schillaci: le cure dei tumori collegati costano il doppio delle imposte incassate Il ministro della Salute Schillaci pensa di inasprire i divieti contro il fumo e sottolinea quanto il costo annuale delle cure per i tumori sia molto più elevato rispetto a ciò che lo si ricava dalla ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...