Il dissing di Piccolo G ad Amici 22 | spunta ancora il noce moscata gate – VIDEO

(Di domenica 22 gennaio 2023) Iltorna ad22.G si è esibito per un posto al serale interpretando “Fuori dal tunnel”, brano di Caparezza che data 2003. Per gli utenti del web, il cantante avrebbe fatto un chiaro riferimento al fattaccio “shock” di Capodanno. IldiG ad22:il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Biccy

... maG ha voluto accennarlo indirettamente nel suo ultimosulle note di Fuori dal Tunnel di Caparezza. Chiamato a cantare l'hit del 2003 del noto cantante pugliese,G si è ...La strofa diG recita: 'Non vado a festine o festoni; Pieni di ragazzoni che compion le ...parole in realtà possono essere lette in più modi e sui social c'è chi ha pensato ad un vero... Piccolo G cita indirettamente il noce moscata gate nel suo ultimo dissing Il dissing di Piccolo G ad Amici 22: spunta (ancora) il noce moscata gate, ecco cosa è successo durante la sua esibizione, il video.Coincidenza o volontà In una strofa di Piccolo G sounta una frase sulla noce moscata. E le polemiche ad Amici 22 non finiscono mai. Non è chiaro se ...