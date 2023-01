Il Comune di Milano invita a usare le scale per risparmiare l' elettricità 

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI – Ildilee “non l'ascensore quando si può” nell'ambito della campagna di “sensibilizzazione civica' ‘Per Te'. Affidarsi a gambe e fiato “permette di fare esercizio fisico,energia elettrica e quindi ridurre le spese e diminuire le emissioni di Co2” si legge nel testo a corredo del manifesto pubblicato sul profilo social di Palazzo Marino che accompagna l'immagine di una scala con parecchi gradini. “Carina, la prossima potrà essere un suggerimento contro la caduta dei capelli – commenta all'AGI Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale -. Ildovrebbe fare azioni per risolvere i problemi, non solo dare consigli scontati. Ma purtroppo abbiamo troppi comunicatori ...

Comune di Milano

Ildinon applicherà lo stralcio delle cartelle esattoriali previsto dal Governo. Palazzo Marino ha infatti deciso di non avvalersi della facoltà contenuta nella Legge di Bilancio 2023 e ha ...Un follower scrive: "Spero che questa campagna consigli non sia pagata daldiperché vista l'utilità vedrei bene una causa per danno erariale". E persino un esponente della maggioranza ... Bilancio. Comune di Milano non aderisce a stralcio automatico ... Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Dopo i vandalismi, il Comune lancia un’ordinanza: proibito bivaccare in centro, bere alcolici fuori dalle aree dei locali, sostare nei plateatici ’chiusi’ ...