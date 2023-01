Ibra | il rientro slitta ancora e il Milan guarda al futuro

Milan News

Si parla di un possibileper la sfida, valida per gli ottavi di finale di Champions League, ... Milan, senza la guida disi fa fatica. Basterebbe la sua presenza per infondere più coraggio ...L'errore a monte non è dima della società che non ha dato il giusto peso alla sua assenza. Lo svedese non ha fatto promesse sul suo('Ho deciso di operarmi per la mia salute, non per ... Gazzetta - Ibrahimovic, incerto il rientro. Possibile futuro da ambasciatore o testimonial Zlatan Ibarhimovic doveva essere, almeno nelle idee del Milan, il grande colpo della seconda parte di stagione. Il recupero dall'infortunio al ginocchio e dall'operazione di pulizia lo sta di fatto te ...Ritiro Ibra: cosa farà l'attaccante svedese Ecco il suo prossimo lavoro, arriva l'annuncio, c'entra il Milan: tutti i dettagli ...