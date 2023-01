I sex toys ormai sono stati sdoganati Per lei e anche per lui

Leggi su panorama

(Di domenica 22 gennaio 2023) Una volta venivano considerati tabù per le donne ed erano odiati dagli uomini perché percepiti come rivali. Per acquistarli bisognava spingersi in negozi di periferia e scovarli su scaffali nascosti, dietro pesanti tendine. Oggi si trovano in vetrina in pieno centro,diventati oggetti di design e si usanoin coppia. Viaggio nel «Paese dei balocchi sessuali», per scoprire comecambiate le abitudini degli italiani nell’intimità. «Un altro mondo si dischiude». È un verso di Sandro Penna che si adatta perfettamente a un pomeriggio in corso Buenos Aires a Milano. Una fila di oltre duemila persone attende di entrare da Dmail, il negozio che vende tutto ciò che si possa immaginare. Ma nonlì per lo scaldaletto elettrico o il mocio in microfibra, bensì per MySecretCase, il più importante shop online, ...