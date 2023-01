I profughi minorenni rapiti dall' hotel del governo

Today.it

Decine disono stati rapiti da trafficanti da un albergo di Brighton gestito dal ministero degli Interni britannico. A denunciarlo l'Observer sottolineando che altri sequestri simili ...Bolzano è considerato di nuovo l'unico posto dove allocare i. Non ci siamo ', così l'... alcuni di essi. 25 senzatetto hanno poi passato la notte nella scuola. Troger aggiunge, ... Profughi minorenni rapiti da hotel del ministero degli interni: cosa sta succedendo nel Regno Unito (Adnkronos) – Decine di profughi minorenni sono stati rapiti da trafficanti da un albergo di Brighton gestito dal ministero degli Interni britannico. A denunciarlo l’Observer sottolineando che altri s ...Lite in via Rolla a Cornigliano, nei pressi di una comunità. In ospedale un ragazzino e il motociclista coinvolto per caso. Diciassettenne arrestato per ...