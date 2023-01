(Di domenica 22 gennaio 2023) “Sòta la sènder brasca” (sotto la cenere brace). Così, citando le parole di Giacinto Gambirasio, Francesco Micheli, ideatore e direttore, ha dato il via a “I”. Unopieno di colori, luci, suoni, danza, che ha portato sulpalco allestito per l’occasione in Piazza Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio di sabato 21 gennaio.che, all’interno della cerimonia di inaugurazione diBrescia Capitale Italiana della Cultura 2023, ha visto protagonisti i “”,cittadini bergamaschi che saranno artefici delladel futuro, una città più innovativa, sostenibile ed inclusiva. Iche sono la brace sotto la cenere, le nuove ...

BergamoNews.it

Ben 270 ballerini delle scuole di danza si sono esibiti nello spettacolo sui, prima del grande spettacolo di fuochi artificiali da 10 minuti. "Quella di oggi è stata, come volevamo, una ...... ma contribuendo al pagamento dicarri armati. Gaiani evidenzia che "di fatto nessun esercito ... sottolinea Analisi difesa, e dalla Corea del sud benK2 Black Panther. L'unico paese in ... I Nuovi Mille: un grande spettacolo per il nuovo Risorgimento di Bergamo Una festa toccante e bellissima, che ha portato in centro 21mila cittadini. In scena lo spettacolo de "I Nuovi Mille", poi fuochi d'artificio e giochi di luce ...Bergamo Brescia 2023. Gori a Bergamo e Del Bono a Brescia hanno dato il via all’unisono al grande spettacolo. Poi la musica e la danza, con i fuochi d’artificio che hanno chiuso lo spettacolo in piazz ...