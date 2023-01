I Leopard e il falò della credibilità tedesca L’editoriale di Edward Lucas

Leggi su formiche

(Di domenica 22 gennaio 2023) Inizia con avidità condita da assurdità. Poi promette di cambiare, ma non riesce a farlo. Questa è la politicaGermania verso l’Est dal 1991. Per tre decenni, i governi di Bonn e poi di Berlino hanno divorato l’energia russa a buon mercato, ignorando le preoccupazioni degli altri Paesi per l’imperialismo del Cremlino. Hanno ammantato queste politiche con un linguaggio ipocrita che parlava di dialogo e trattative. Nel breve periodo è stata proficua (per Gerhard Schröder ha alimentato una fiorente carriera post-pensionamento). Ma è stata una scelta fallimentare. Il regime di Vladimir Putin ha infranto ogni accordo mediato dai tedeschi. Dopo l’ultima aggressione russa all’Ucraina, il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato una Zeitenwende (svolta storica), con un promesso aumento di 100 miliardi di eurospesa per la difesa. Da allora, però, la ...