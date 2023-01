I convocati per la Fiorentina

Toro News

Mancano ormai poche ore al ritorno in campo della Juventus, che questa sera alle 20.45 gioca in serie A contro l'ambiziosa Atalanta di Gasperini. Una partita che riveste grande importanzai bianconeri, soprattutto da un punto di vista psicologico. Non bisogna perdere le motivazioni dopo la penalizzazione in classifica che ha fatto scivolare la Juve a soli 22 punti in graduatoria.A disposizione: Reti: Idel Vicenza Portieri: Brzan, Confente, Iacobucci. Difensori: ... La presentazione del match QUI VICENZA - 3 - 4 - 2 - 1i padroni di casa guidati da Modesto. In ... Torino, i convocati per la trasferta di Firenze: Schuurs c’è, ancora fuori Ilkhan La deputata peruviana Flor Pablo ha chiesto formalmente la comparsa del primo ministro, Alberto Otárola, del ministro degli Interni, Vicente Romero, e del rettore dell’Universidad Nacional Mayor de Sa ...Per l'ultima partita del girone di andata, Mister Thiago Motta ha convocato i seguenti giocatori per #BFCCremonese di domani. Portieri: ...