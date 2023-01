(Di domenica 22 gennaio 2023) Una decisione congiunta. Come segno di protesta contro una decisione e una penalizzazione che repuano "ingiusta". E così iufficilihanno deciso di disertare da adesso in...

Gazzetta del Sud

Un'ora prima circa saranno disponibili le formazionidi questa partita scelte dai due ... Ma questi giocatori stanno facendo e faranno la storia di questo. Abbiamo rilevato errori di ...Nel prepartita del big match ha parlato ai microfoni dei canalidelbianconero uno dei simboli di questa annata: Danilo. Il difensore ha parlato del momento che sta vivendo la squadra ... I club ufficiali siciliani della Juventus diserteranno le trasferte: "Grande ingiustizia" Il prossimo turno di campionato vedrà protagonista il big match Napoli-Roma. Il match è molto sentito da entrambe le tifoserie.Dopo la decisione del giocatore di non rendersi disponibile per la sfida contro lo Spezia infatti, è arrivata la reazione ufficiale del g.m. giallorosso: "Non è la prima volta che accade...". E adesso ...