Hockey ghiaccio | ICE League 2023 | vincono Bolzano e Asiago | cade Val Pusteria in casa contro Salisburgo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Domenica di grande importanza per quanto riguarda la ICE. Le tre squadre italiane erano sule hanno registrato il successo diinFehervar, mentreha sbancato Vienna all’overtime, infine Valè capitolata ini Red Bull. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata di IHL. HCB Alto Adige Alperia-AV19 Fehervar 3-1: i padroni dimettono subito le cose in chiaro e passano in vantaggio dopo 8:27 con Hults servito da Thomas. Ad inizio secondo periodo arriva il raddoppio con Miceli, quindi arriva anche il 3-0 con Gazley. Nel finale (56:01) Vertes accorcia le ...

HC VALDIFIEMME FEMM. - HC GIRLS PROJECT 6 - 0 Ennesima sconfitta per le ragazze di Aosta nel campionato di serie A disu. Risultato eccessivo, duro, frutto di una compagine valdostana presentatesi suldi Cavalese a ranghi ridottissimi. In settimana infatti si sono contati quattro infortuni ...Fino a 10 anni giocavo asul: avevamo un'ottima squadra, dell'anno 2000 eravamo i più forti degli Stati Uniti e alcuni dei miei compagni di allora sono professionisti nell'NHL. Ho ...Domenica di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2023. Le tre squadre italiane erano sul ghiaccio e hanno registrato il successo di Bolzano in casa contro Fehervar, mentre Asiago ...L’Ambrì rimedia a un venerdì complicato espugnando Kloten: due punti importanti prima dello sprint finale, ma c’è inquietudine per McMillan e Spacek.